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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Кортрейк
Генк - Кортрейк: обзор матча 17 декабря 2023
Генк
17.12.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Кортрейк
23'
Д. Пайнтсил
49'
Й. Сор
54'
Д. Пайнтсил
60'
Б. Хейнен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Кортрейк
86'
Замена
А. Майтен
️️️️
И. Дэвис
86'
Замена
Л. Аудор
️️️️
М. Кана
Замена
М. Галарса
️️️️
Б. Эль-Ханнус
81'
Замена
Л. Ойен
️️️️
А. Фадера
77'
Замена
З. Эль Уахди
️️️️
Д. Муньос
65'
Замена
А. Зекири
️️️️
Й. Сор
65'
61'
Замена
О. Ожо
️️️️
Ф. Авенатти
61'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
М. Бруно
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Б. Хейнен
60'
58'
Желтая карточка
М. Мампасси
ГОЛ! 3:0!
Д. Пайнтсил
54'
ГОЛ! 2:0!
Й. Сор
Пас отдал
П. Грошовски
49'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Авенатти
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайнтсил
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
39
Исаак Дэвис
ПВ
17
Массимо Бруно
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
4-3-3
26
Вандевордт
18
Кайембе
46
Куэста
3
МакКензи
27
Муньос
17
Грошовски
8
Хейнен
28
Пайнтсил
39
Фадера
11
Эль-Ханнус
11
Сор
3-2-3-2
23
Ванденберге
8
Мехсату
44
Силва
23
Мампасси
8
Сиссако
55
Кана
17
Бруно
39
Дэвис
14
Де Неве
16
Радованович
20
Авенатти
27
Муньос
7
Эль Уахди
7
Эль Уахди
27
Муньос
11
Эль-Ханнус
5
Галарса
5
Галарса
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
11
Ойен
11
Ойен
39
Фадера
11
Сор
9
Зекири
9
Зекири
11
Сор
55
Кана
62
Аудор
62
Аудор
55
Кана
20
Авенатти
9
Ожо
9
Ожо
20
Авенатти
39
Дэвис
77
Майтен
77
Майтен
39
Дэвис
17
Бруно
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
17
Бруно
Остались в запасе
Генк
Кортрейк
39
Майк Пендерс
ВР
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Генк - Кортрейк
2
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
4
5
Офсайды
4
1
Количество передач
390
141
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
63
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
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Генк
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