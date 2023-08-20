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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Эйпен
Кортрейк - Эйпен: обзор матча 20 августа 2023
Кортрейк
20.08.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Эйпен
65'
А. Кадри
55'
Г. Магне
90+10'
Ж. Деом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Эйпен
90'
+10
ГОЛ! 1:2!
Ж. Деом
Пас отдал
Р. Чарльз-Кук
Красная карточка
Ф. Авенатти
90'
+8
90'
+8
Желтая карточка
Г. Слонина
90'
+5
Желтая карточка
Я. Крал
Желтая карточка
Н. Мехсату
90'
+1
90'
Замена
Я. Крал
️️️️
А. Финнбогасон
Замена
К. Атемона
️️️️
Ж. Силва
84'
Желтая карточка
Ж. Силва
79'
72'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
ГОЛ! 1:1!
А. Кадри
Пас отдал
М. Бруно
65'
Желтая карточка
К. Малинов
64'
62'
Замена
T. Alloh
️️️️
Г. Магне
Замена
К. Малинов
️️️️
А. Сиссако
59'
Замена
М. Бруно
️️️️
Л. Аудор
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Г. Магне
Пас отдал
И. Нуху
Желтая карточка
Л. Аудор
53'
52'
Желтая карточка
R. Paeshuyse
Желтая карточка
М. Васински
48'
Замена
И. Дэвис
️️️️
Т. Эмброуз
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
31
Раул Опруц
ЛЗ
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
48
Lars Montegnies
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
3-1-1-3-2
23
Ванденберге
2
Васински
44
Силва
8
Мехсату
8
Сиссако
62
Аудор
11
Мбайо
37
Кадри
14
Де Неве
20
Авенатти
68
Эмброуз
3-3-2-3
28
2
35
Ламберт
15
Магне
6
Байе
3
Дэвидсон
26
Пальссон
18
7
Нуху
27
Финнбогасон
44
Слонина
44
Силва
3
Атемона
3
Атемона
44
Силва
62
Аудор
17
Бруно
17
Бруно
62
Аудор
8
Сиссако
33
Малинов
33
Малинов
8
Сиссако
68
Эмброуз
39
Дэвис
39
Дэвис
68
Эмброуз
27
Финнбогасон
21
Крал
21
Крал
27
Финнбогасон
15
Магне
29
29
15
Магне
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
Остались в запасе
Кортрейк
Эйпен
31
Раул Опруц
ЛЗ
48
Lars Montegnies
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
31
Раул Опруц
ЛЗ
48
Lars Montegnies
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Кортрейк - Эйпен
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
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13.04.2024
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