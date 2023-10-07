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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Кортрейк
Вестерло - Кортрейк: обзор матча 07 октября 2023
Вестерло
07.10.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Кортрейк
35'
Э. Дачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Кортрейк
90'
+7
Желтая карточка
Д. Энен
90'
+4
Желтая карточка
А. Сиссако
Желтая карточка
Н. Мадсен
90'
+1
Замена
Э. Йорданов
️️️️
Б. Рейнолдс
79'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Д. Хасполат
79'
Желтая карточка
С. Сидорчук
77'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Э. Дачи
69'
69'
Замена
Д. Энен
️️️️
Д. Де Неве
69'
Замена
О. Ожо
️️️️
Ф. Авенатти
59'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Бруно
44'
Желтая карточка
М. Мампасси
43'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
ГОЛ! 1:0!
Э. Дачи
Пас отдал
Б. Рейнолдс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
55
Марко Кана
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
16
Александар Радованович
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
4-2-2-2
26
Болат
25
Ромменс
23
Байрам
28
Тагир
14
Рейнолдс
34
Хасполат
33
Нойштедтер
8
Сидорчук
14
Мацуо
22
Дачи
19
Стассен
2-2-2-2-2
23
Ванденберге
23
Мампасси
44
Силва
8
Сиссако
55
Кана
33
Малинов
17
Бруно
37
Кадри
14
Де Неве
20
Авенатти
9
Эль-Идрисси
14
Рейнолдс
32
Йорданов
32
Йорданов
14
Рейнолдс
22
Дачи
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
22
Дачи
34
Хасполат
24
Мадсен
24
Мадсен
34
Хасполат
20
Авенатти
9
Ожо
9
Ожо
20
Авенатти
17
Бруно
39
Дэвис
39
Дэвис
17
Бруно
14
Де Неве
8
Энен
8
Энен
14
Де Неве
Остались в запасе
Вестерло
Кортрейк
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Вестерло - Кортрейк
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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