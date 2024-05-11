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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Кортрейк
Шарлеруа - Кортрейк: обзор матча 11 мая 2024
Шарлеруа
11.05.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа C, 6 тур
3 : 1
Завершен
Кортрейк
24'
Д. Хейманс (П)
38'
А. Бернье
58'
И. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Кортрейк
90'
+2
Желтая карточка
А. Кадри
89'
Замена
О. Ожо
️️️️
И. Дэвис
Замена
М. Илаймахаритра
️️️️
А. Зорган
86'
79'
Замена
И. Фоссум
️️️️
К. Кангва
67'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Т. Эмброуз
67'
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
Д. Де Неве
Замена
И. Мбенза
️️️️
П. Гуягон
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
И. Дэвис
Пас отдал
К. Кангва
46'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Сиссако
Замена
М. Букамир
️️️️
Й. Багер
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Бернье
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Хейманс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
(К)
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
62
Линнт Аудор
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Коффи
20
Драгснес
25
Андреу
5
Багер
22
Камара
8
Зорган
17
Бернье
21
Рогель
8
Гуягон
38
Хейманс
98
Даббаг
4-1-1-3-1
21
Пирар
8
Мехсату
13
Фудзи
23
Мампасси
44
Силва
8
Сиссако
42
Кангва
39
Дэвис
37
Кадри
14
Де Неве
68
Эмброуз
5
Багер
44
Букамир
44
Букамир
5
Багер
8
Зорган
23
Илаймахаритра
23
Илаймахаритра
8
Зорган
8
Гуягон
7
Мбенза
7
Мбенза
8
Гуягон
42
Кангва
8
Фоссум
8
Фоссум
42
Кангва
39
Дэвис
9
Ожо
9
Ожо
39
Дэвис
8
Сиссако
17
Бруно
17
Бруно
8
Сиссако
68
Эмброуз
20
Авенатти
20
Авенатти
68
Эмброуз
14
Де Неве
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
14
Де Неве
Остались в запасе
Шарлеруа
Кортрейк
1
Martin Delavalée
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
6
Amine Boukamir
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
23
Том Ванденберге
ВР
62
Линнт Аудор
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
6
Amine Boukamir
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Ванденберге
ВР
62
Линнт Аудор
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
18
Jonathan Afolabi
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Шарлеруа - Кортрейк
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
8
Офсайды
2
2
Количество передач
557
353
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.87
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
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Шарлеруа
Кортрейк
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«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
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