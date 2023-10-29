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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Генк
Кортрейк - Генк: обзор матча 29 октября 2023
Кортрейк
29.10.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Генк
55'
Т. Арокодаре
72'
Д. Пайнтсил
78'
Д. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Генк
88'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Хейнен
88'
Замена
Й. Сор
️️️️
П. Грошовски
78'
ГОЛ! 0:3!
Д. Муньос
75'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Д. Пайнтсил
75'
Замена
А. Зекири
️️️️
Т. Арокодаре
72'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пайнтсил
67'
Желтая карточка
К. Куэста
Замена
А. Майтен
️️️️
Ф. Авенатти
65'
Замена
Р. Опруц
️️️️
А. Сиссако
62'
55'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арокодаре
Пас отдал
П. Грошовски
Замена
Н. Мехсату
️️️️
М. Эль-Идрисси
46'
Желтая карточка
К. Малинов
38'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
32'
Желтая карточка
Ф. Авенатти
20'
16'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
55
Марко Кана
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
(К)
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
2-2-2-2-2
23
Ванденберге
23
Мампасси
44
Силва
55
Кана
8
Сиссако
33
Малинов
9
Ожо
37
Кадри
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
20
Авенатти
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
15
Садик
18
Кайембе
17
Грошовски
5
Галарса
28
Пайнтсил
8
Хейнен
39
Фадера
99
Арокодаре
8
Сиссако
31
Опруц
31
Опруц
8
Сиссако
9
Эль-Идрисси
8
Мехсату
8
Мехсату
9
Эль-Идрисси
20
Авенатти
77
Майтен
77
Майтен
20
Авенатти
8
Хейнен
32
Уаттара
32
Уаттара
8
Хейнен
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
11
Эль-Ханнус
28
Пайнтсил
17
Грошовски
11
Сор
11
Сор
17
Грошовски
99
Арокодаре
9
Зекири
9
Зекири
99
Арокодаре
Остались в запасе
Кортрейк
Генк
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
2
Мартин Васински
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
76
Djiby Seck
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Кортрейк - Генк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Bert Put, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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