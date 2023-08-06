Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Сент-Труйден
Кортрейк - Сент-Труйден: обзор матча 06 августа 2023
Кортрейк
06.08.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
56'
Я. Стекерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Сент-Труйден
90'
+2
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Я. Стекерс
90'
+2
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
А. Койта
89'
Желтая карточка
Д. Хасиока
83'
Замена
J. Barnes
️️️️
Ф. Кайя
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Д. Мбайо
74'
71'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Ито
Замена
Л. Аудор
️️️️
L. Montegnies
67'
Замена
Y. Challouk
️️️️
М. Бруно
61'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Р. Опруц
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
Я. Стекерс
Пас отдал
М. Делорж
55'
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
Желтая карточка
Н. Мехсату
54'
46'
Замена
Д. Хасиока
️️️️
Ф. Анану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
48
Lars Montegnies
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
16
Александар Радованович
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
14
Ярне Стекерс
ЦФ
27
Фредерик Анану
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Кортрейк
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
8
Youssef Challouk
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
14
Даики Хасиока
ПЗ
20
Рихито Ямамото
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-2-2
23
Ванденберге
31
Опруц
2
Васински
44
Силва
8
Мехсату
48
17
Бруно
11
Мбайо
37
Кадри
20
Авенатти
16
Радованович
3-1-1-1-4
1
Шмидт
31
Годо
20
Ван Хелден
17
Бока
6
Сметс
17
Делорж
11
Койта
14
Кайя
27
Анану
14
Стекерс
10
Ито
48
62
Аудор
62
Аудор
48
17
Бруно
8
8
17
Бруно
31
Опруц
14
Де Неве
14
Де Неве
31
Опруц
11
Мбайо
9
Мессауди
9
Мессауди
11
Мбайо
27
Анану
14
Хасиока
14
Хасиока
27
Анану
14
Стекерс
20
Ямамото
20
Ямамото
14
Стекерс
10
Ито
14
Дюмонт
14
Дюмонт
10
Ито
11
Койта
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
11
Койта
14
Кайя
23
23
14
Кайя
Остались в запасе
Кортрейк
Сент-Труйден
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
12
Йо Коппенс
ВР
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
13
Ebbe De Vlaeminck
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Кортрейк - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Новости команд
Все
Кортрейк
Сент-Труйден
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
14:10
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+