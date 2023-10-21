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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 21 октября 2023
Кортрейк
21.10.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Брюгге
36'
И. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Брюгге
Желтая карточка
Ж. Силва
90'
+1
Желтая карточка
К. Малинов
73'
72'
Пенальти не реализован!
А. Сков Ольсен
Желтая карточка
М. Кана
71'
63'
Замена
Б. Мейер
️️️️
Т. Бьюкенан
63'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
У. Ветлесен
63'
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
А. Нуса
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Д. Энен
60'
Замена
А. Кадри
️️️️
М. Эль-Идрисси
59'
Желтая карточка
М. Эль-Идрисси
51'
ГОЛ! 1:0!
И. Дэвис
Пас отдал
Д. Энен
36'
16'
Желтая карточка
У. Ветлесен
10'
Желтая карточка
С. Миньоле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
55
Марко Кана
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
77
Алекс Майтен
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
16
Александар Радованович
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
2-2-2-1-3
23
Ванденберге
23
Мампасси
44
Силва
55
Кана
8
Сиссако
9
Ожо
33
Малинов
39
Дэвис
8
Энен
20
Авенатти
9
Эль-Идрисси
2-1-3-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
58
Спайлерс
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Бьюкенан
70
Сков Ольсен
7
Нуса
9
Тиаго
9
Эль-Идрисси
37
Кадри
37
Кадри
9
Эль-Идрисси
8
Энен
14
Де Неве
14
Де Неве
8
Энен
17
Бьюкенан
5
Мейер
5
Мейер
17
Бьюкенан
7
Нуса
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
7
Нуса
10
Ветлесен
9
Хутгла
9
Хутгла
10
Ветлесен
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
16
Александар Радованович
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
16
Александар Радованович
ЦФ
76
Djiby Seck
ЦФ
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
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2 : 4
30.10.2026
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