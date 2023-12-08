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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Вестерло
Кортрейк - Вестерло: обзор матча 08 декабря 2023
Кортрейк
08.12.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Вестерло
65'
И. Дэвис
33'
М. Фриган
87'
Э. Дачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Вестерло
90'
+8
Желтая карточка
С. Болат
Желтая карточка
А. Радованович
90'
+5
Замена
А. Майтен
️️️️
Н. Мехсату
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:2!
Э. Дачи
Замена
М. Эль-Идрисси
️️️️
И. Дэвис
84'
83'
Желтая карточка
К. Ваэзен
80'
Замена
L. Van Eenoo
️️️️
А. Пьедфорт
80'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Г. Йоу
71'
Желтая карточка
Э. Байрам
ГОЛ! 1:1!
И. Дэвис
Пас отдал
Ф. Авенатти
65'
61'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
Н. Шадли
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Энен
55'
54'
Замена
Э. Дачи
️️️️
М. Фриган
Замена
М. Бруно
️️️️
О. Ожо
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Фриган
Пас отдал
Э. Байрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
8
Абдулайе Сиссако
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
33
Кристиян Малинов
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
2-2-1-3-2
23
Ванденберге
44
Силва
8
Мехсату
55
Кана
8
Сиссако
9
Ожо
14
Де Неве
37
Кадри
39
Дэвис
16
Радованович
8
Энен
4-1-3-2
26
Болат
14
Рейнолдс
23
Байрам
46
Пьедфорт
5
Бос
33
Нойштедтер
89
Шадли
8
Сидорчук
24
Мадсен
7
Йоу
20
Фриган
8
Мехсату
77
Майтен
77
Майтен
8
Мехсату
9
Ожо
17
Бруно
17
Бруно
9
Ожо
8
Энен
20
Авенатти
20
Авенатти
8
Энен
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
89
Шадли
19
Фикселлес
19
Фикселлес
89
Шадли
46
Пьедфорт
8
8
46
Пьедфорт
7
Йоу
17
Ваэзен
17
Ваэзен
7
Йоу
20
Фриган
22
Дачи
22
Дачи
20
Фриган
Остались в запасе
Кортрейк
Вестерло
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Кортрейк - Вестерло
1
3
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
2
7
Офсайды
1
1
Количество передач
225
257
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.61
Матчи команд
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Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Brent Staessens, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
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