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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Кортрейк
Оуд-Хеверли - Кортрейк: обзор матча 01 сентября 2023
Оуд-Хеверли
01.09.2023, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Кортрейк
40'
Ф. Рикка
60'
Ю. Мазиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Кортрейк
Замена
Э. Банзузи
️️️️
С. Схрайверс
89'
Замена
K. Misao
️️️️
Х. Мендиль
80'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Й. Брюнес
80'
Желтая карточка
С. Кийин
69'
64'
Замена
Л. Аудор
️️️️
Н. Мехсату
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Ю. Мазиз
63'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мазиз
Пас отдал
Х. Мендиль
60'
58'
Желтая карточка
Д. Де Неве
57'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Сиссако
57'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
И. Дэвис
46'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
М. Бруно
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рикка
Пас отдал
Ю. Мазиз
40'
24'
Желтая карточка
Н. Мехсату
19'
Желтая карточка
К. Малинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
33
Кристиян Малинов
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
39
Исаак Дэвис
ПВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
3-2-3-3
28
Плетинкс
16
Рикка
3
Шингтьен
37
Мендиль
6
Дом
88
Мазиз
13
Кийин
20
Саградо
14
Брюнес
8
Схрайверс
16
3-1-3-3
23
Ванденберге
8
Мехсату
2
Васински
44
Силва
8
Сиссако
33
Малинов
9
Ожо
17
Бруно
39
Дэвис
37
Кадри
14
Де Неве
37
Мендиль
6
6
37
Мендиль
8
Схрайверс
6
Банзузи
6
Банзузи
8
Схрайверс
14
Брюнес
11
Н'Дри
11
Н'Дри
14
Брюнес
88
Мазиз
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
88
Мазиз
8
Сиссако
55
Кана
55
Кана
8
Сиссако
8
Мехсату
62
Аудор
62
Аудор
8
Мехсату
39
Дэвис
11
Мбайо
11
Мбайо
39
Дэвис
17
Бруно
20
Авенатти
20
Авенатти
17
Бруно
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Кортрейк
1
Тоби Лейсен
ВР
33
Матье Мертенс
АП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
33
Матье Мертенс
АП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Оуд-Хеверли - Кортрейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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