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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Кортрейк
Эйпен - Кортрейк: обзор матча 02 декабря 2023
Эйпен
02.12.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
68'
В. Пальссон
90+3'
Т. Ванденберге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Кортрейк
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Т. Ванденберге
Пас отдал
А. Кадри
Замена
Ж. Деом
️️️️
И. Нуху
87'
86'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
А. Радованович
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
А. Финнбогасон
78'
74'
Замена
А. Майтен
️️️️
К. Малинов
70'
Замена
И. Дэвис
️️️️
М. Эль-Идрисси
ГОЛ! 1:0!
В. Пальссон
68'
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
К. Мевальд
59'
Замена
М. Пантович
️️️️
Б. Байе
59'
Желтая карточка
Я. Крал
33'
15'
Желтая карточка
М. Кана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
(К)
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
55
Марко Кана
ОП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Эйпен
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Милош Пантович
АП
99
Tom Roufosse
ЦФ
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
8
Найел Мехсату
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
39
Исаак Дэвис
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
4-1-3-1-2
3
Дэвидсон
28
21
Крал
15
Магне
6
Байе
26
Пальссон
18
8
Мевальд
7
Нуху
27
Финнбогасон
44
Слонина
3-1-2-2-2
23
Ванденберге
2
Алебиосу
44
Силва
23
Мампасси
55
Кана
9
Ожо
33
Малинов
37
Кадри
14
Де Неве
16
Радованович
9
Эль-Идрисси
7
Нуху
24
Деом
24
Деом
7
Нуху
27
Финнбогасон
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
27
Финнбогасон
8
Мевальд
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
8
Мевальд
6
Байе
27
Пантович
27
Пантович
6
Байе
33
Малинов
77
Майтен
77
Майтен
33
Малинов
9
Эль-Идрисси
39
Дэвис
39
Дэвис
9
Эль-Идрисси
16
Радованович
20
Авенатти
20
Авенатти
16
Радованович
Остались в запасе
Эйпен
Кортрейк
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
21
Люка Пирар
ВР
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
99
Tom Roufosse
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Эйпен - Кортрейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
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