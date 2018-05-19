Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серхио Мора
Статистика
Серхио Мора - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1979 (47), Мадрид
#14 | Полузащитник
182 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хетафе
10
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 1
19.05.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
0 : 1
12.05.2018
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1 : 1
29.04.2018
Жирона
Был в запасе
62'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
0 : 1
21.04.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1 : 2
18.04.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
15.04.2018
Эспаньол
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 31 тур
Алавес
2 : 0
07.04.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
02.04.2018
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.03.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0 : 1
10.03.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3 : 1
03.03.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
28.02.2018
Депортиво
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1 : 0
25.02.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 0
19.02.2018
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
0 : 0
11.02.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
04.02.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2018
Хетафе
Был в запасе
74'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
12.01.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2 : 0
06.01.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2 : 0
20.12.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Жирона
1 : 0
17.12.2017
Хетафе
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 0
27.11.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
4 : 1
18.11.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 2
03.11.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 1
29.10.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Леванте
1 : 1
21.10.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
30.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
4 : 0
24.09.2017
Вильярреал
63' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
21.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 2
16.09.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леганес
1 : 2
08.09.2017
Хетафе
78' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
27.08.2017
Севилья
82' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
20.08.2017
Хетафе
73' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
5
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+