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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 18 ноября 2017
Хетафе
18.11.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
4 : 1
Завершен
Алавес
6'
М. Бергара
9'
Х. Молина (П)
53'
Анхель
64'
Анхель
81'
К. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Алавес
Желтая карточка
А. Хименес
90'
+1
81'
ГОЛ! 4:1!
К. Сантос
Пас отдал
И. Гомес
ГОЛ! 4:0!
Анхель
Пас отдал
Х. Молина
64'
63'
Желтая карточка
А. Медран
ГОЛ! 3:0!
Анхель
Пас отдал
Ф. Портильо
53'
41'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
М. Бергара
32'
Желтая карточка
Д. Джене
18'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Молина
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Бергара
Пас отдал
М. Арамбарри
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
16
Кала
5
Антунеш
22
Суарес
5
Бергара
8
Арамбарри
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
4-3-2
1
Пачеко
2
Вигарай
4
Алексис
19
Эли
23
Педраса
19
Гарсия
10
Медран
17
Пина
9
Сантос
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
18
Бурги
ЛВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Хетафе - Алавес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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