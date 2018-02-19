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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Сельта
Хетафе - Сельта: обзор матча 19 февраля 2018
Хетафе
19.02.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
37'
Анхель
51'
Х. Молина
85'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Сельта
Желтая карточка
Ф. Файр
87'
ГОЛ! 3:0!
Анхель
Пас отдал
М. Арамбарри
85'
81'
Желтая карточка
Э. Мор
79'
Желтая карточка
Л. Бойе
63'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Ф. Портильо
60'
ГОЛ! 2:0!
Х. Молина
Пас отдал
Анхель
51'
ГОЛ! 1:0!
Анхель
Пас отдал
А. Ндиайе
37'
Желтая карточка
Л. Кабрера
23'
Желтая карточка
Д. Суарес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
6
Кабрера
18
Гонсалес
2
Джене
22
Суарес
8
Арамбарри
76
Файр
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
9
Анхель
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Ронкалья
21
Гомес
17
Кастро
19
Эрнандес
77
Систо
68
Лоботка
10
Васс
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Хетафе
Сельта
1
Эмилиано Мартинес
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Хетафе - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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