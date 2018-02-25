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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Хетафе
Вильярреал - Хетафе: обзор матча 25 февраля 2018
Вильярреал
25.02.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
3'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Хетафе
Желтая карточка
Х. Коста
82'
78'
Желтая карточка
Ф. Файр
75'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
С. Кастильехо
53'
Желтая карточка
Р. Сориано
52'
Желтая карточка
Э. Унал
50'
43'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
Желтая карточка
В. Руис
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Унал
Пас отдал
К. Бакка
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Серхио Мора
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
23
Бонера
4
Руис
2
Рукавина
18
Фуэго
14
Тригерос
21
Сориано
70
Кастильехо
70
Бакка
19
Унал
4-3-1-2
13
Гуаита
2
Джене
18
Гонсалес
5
Антунеш
2
Молинеро
76
Файр
10
Сибасаки
8
Арамбарри
20
Портильо
14
Реми
9
Анхель
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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