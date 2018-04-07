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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Хетафе
Алавес - Хетафе: обзор матча 07 апреля 2018
Алавес
07.04.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
48'
В. Лагвардия
75'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Хетафе
ГОЛ! 2:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Д. Гуидетти
75'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
65'
50'
Желтая карточка
Ф. Файр
ГОЛ! 1:0!
В. Лагвардия
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
48'
47'
Желтая карточка
М. Бергара
30'
Желтая карточка
Г. Сибасаки
Желтая карточка
Р. Эли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
3-2-1-3
1
Пачеко
5
Дуарте
19
Эли
5
Лагвардия
17
Пина
19
Гарсия
18
Бурги
11
Гуидетти
19
Собрино
16
Эль-Хаддади
4-3-1-2
13
Гуаита
22
Суарес
6
Кабрера
2
Джене
5
Антунеш
10
Сибасаки
5
Бергара
76
Файр
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
4
Алексис
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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