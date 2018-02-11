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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 11 февраля 2018
Барселона
11.02.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
Желтая карточка
Й. Мина
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
В. Гуаита
88'
Замена
Л. Кабрера
️️️️
Г. Сибасаки
85'
Замена
Х. Молина
️️️️
А. Ндиайе
Замена
Паулиньо
️️️️
С. Бускетс
82'
78'
Замена
М. Фламини
️️️️
Анхель
65'
Желтая карточка
Антунеш
Замена
У. Дембеле
️️️️
П. Алькасер
63'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Ф. Коутиньо
62'
Желтая карточка
С. Бускетс
54'
44'
Желтая карточка
М. Арамбарри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ОП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
12
Динь
22
Мина
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
9
Алькасер
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Месси
9
Суарес
4-1-2-2-1
13
Гуаита
22
Суарес
18
Гонсалес
2
Джене
5
Антунеш
8
Арамбарри
10
Сибасаки
76
Файр
20
Портильо
21
Ндиайе
9
Анхель
11
Коутиньо
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Коутиньо
5
Бускетс
18
Паулиньо
18
Паулиньо
5
Бускетс
9
Алькасер
10
Дембеле
10
Дембеле
9
Алькасер
10
Сибасаки
6
Кабрера
6
Кабрера
10
Сибасаки
9
Анхель
20
Фламини
20
Фламини
9
Анхель
21
Ндиайе
19
Молина
19
Молина
21
Ндиайе
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Эмилиано Мартинес
ВР
16
Кала
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
16
Кала
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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