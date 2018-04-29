Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Жирона
Хетафе - Жирона: обзор матча 29 апреля 2018
Хетафе
29.04.2018, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
18'
А. Ндиайе
45'
К. Стуани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Жирона
Желтая карточка
Ф. Молинеро
86'
Желтая карточка
Антунеш
76'
Желтая карточка
Ф. Файр
73'
72'
Желтая карточка
Адай
Желтая карточка
С. Мора
62'
47'
Желтая карточка
П. Маффео
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Стуани
Красная карточка
Д. Суарес
43'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
42'
39'
Желтая карточка
Д. Тимор
35'
Желтая карточка
П. Алкала
Желтая карточка
А. Ндиайе
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндиайе
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
14
Майкл Олунга
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
18
Гонсалес
5
Антунеш
22
Суарес
20
Фламини
76
Файр
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
4-2-2-1-1
37
Буну
24
Маффео
6
Хуанпе
4
Алкала
20
Эспиноcа
8
Понс
24
Тимор
6
Гранель
11
Адай
10
Порту
7
Стуани
Остались в запасе
Хетафе
Жирона
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Борха Гарсия
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
10
Борха Гарсия
АП
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Хетафе - Жирона
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Жирона
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+