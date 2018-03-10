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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Леванте
Хетафе - Леванте: обзор матча 10 марта 2018
Хетафе
10.03.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 28 тур
0 : 1
Завершен
Леванте
79'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
Э. Барди
Желтая карточка
Х. Молина
88'
Желтая карточка
Д. Суарес
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
Иви
Желтая карточка
А. Ндиайе
61'
40'
Желтая карточка
Коке
37'
Желтая карточка
Иви
34'
Желтая карточка
П. Лопес
Желтая карточка
Б. Гонсалес
33'
33'
Желтая карточка
Э. Кабако
Желтая карточка
Анхель
32'
3'
Желтая карточка
Х. Кампанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Леванте
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
2
Джене
18
Гонсалес
6
Кабрера
22
Суарес
8
Арамбарри
76
Файр
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
4-2-1-3
13
Ойер
23
Коке
23
Кабако
44
Пьер
13
Луна
8
Лерма
20
Кампанья
23
Джейсон
11
Иви
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Хетафе
Леванте
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Энис Барди
АП
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Хетафе - Леванте
5
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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