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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Барселона
Хетафе - Барселона: обзор матча 16 сентября 2017
Хетафе
16.09.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
39'
Г. Сибасаки
62'
Д. Суарес
84'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Барселона
Желтая карточка
Д. Суарес
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
Паулиньо
Пас отдал
Л. Месси
73'
Желтая карточка
Л. Суарес
66'
Желтая карточка
Ж. Альба
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Суарес
54'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 1:0!
Г. Сибасаки
Пас отдал
М. Бергара
39'
Желтая карточка
Кала
32'
10'
Желтая карточка
Ж. Пике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-4-1-1
13
Гуаита
2
Джене
16
Кала
5
Антунеш
22
Суарес
10
Сибасаки
5
Бергара
8
Арамбарри
76
Файр
21
Ндиайе
19
Молина
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
8
Иньеста
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Роберто
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
Остались в запасе
Хетафе
Барселона
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Паулиньо
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Хетафе - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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