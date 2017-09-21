Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 21 сентября 2017
Сельта
21.09.2017, четверг, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
25'
М. Гомес
86'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
90'
+2
Желтая карточка
А. Хименес
86'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
А. Хименес
74'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
М. Гомес
69'
66'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Х. Санчес
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
У. Мальо
25'
17'
Желтая карточка
Д. Джене
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
3
Фонтас
22
Мальо
77
Систо
19
Санчес
19
Эрнандес
10
Мендес
9
Гомес
10
Аспас
4-3-2-1
13
Гуаита
22
Суарес
16
Кала
2
Джене
5
Антунеш
8
Арамбарри
76
Файр
5
Бергара
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Анхель
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Новости команд
Все
Сельта
Хетафе
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+