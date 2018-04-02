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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 02 апреля 2018
Хетафе
02.04.2018, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
89'
С. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
89'
ГОЛ! 0:1!
С. Леон
Пас отдал
А. Барраган
72'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
Х. Молина
45'
Желтая карточка
А. Ндиайе
45'
Желтая карточка
Ф. Портильо
35'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
18
Гонсалес
5
Антунеш
6
Кабрера
22
Суарес
76
Файр
20
Фламини
21
Ндиайе
20
Портильо
9
Анхель
19
Молина
4-3-1
1
Адан
19
Барраган
5
Амат
2
Манди
5
Бартра
8
Руис
6
Хави Гарсия
18
Гуардадо
10
Будебуз
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Хетафе - Бетис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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