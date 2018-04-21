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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Хетафе
Эйбар - Хетафе: обзор матча 21 апреля 2018
Эйбар
21.04.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Хетафе
Желтая карточка
Д. Ломбан
89'
Желтая карточка
И. Альехо
77'
58'
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
Шарлес
53'
Желтая карточка
П. Оливейра
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
7
Пенья
15
Оливейра
18
Ломбан
17
Юнка
18
Диоп
2
Капа
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
19
Кике
4-3-1-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Джене
18
Гонсалес
6
Кабрера
76
Файр
20
Фламини
14
Мора
21
Ндиайе
9
Анхель
Остались в запасе
Эйбар
Хетафе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эйбар - Хетафе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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