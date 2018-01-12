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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Малага
Хетафе - Малага: обзор матча 12 января 2018
Хетафе
12.01.2018, пятница, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Малага
73'
Кала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Малага
90'
+1
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Б. Гонсалес
81'
ГОЛ! 1:0!
Кала
Пас отдал
Анхель
73'
Желтая карточка
Антунеш
14'
Желтая карточка
А. Ндиайе
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Кеко
ЦП
36
Ресио
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Хетафе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-2-1
1
Мартинес
18
Гонсалес
16
Кала
5
Антунеш
22
Суарес
76
Файр
10
Сибасаки
8
Арамбарри
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
3-5-1
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
16
Рикка
16
Итурра
8
Гонсалес
20
Кеко
36
Ресио
5
Кастро
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Хетафе
Малага
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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