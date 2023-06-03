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Димитри Ленар
Статистика
Димитри Ленар - статистика
Завершил карьеру
13 февраля 1988 (38)
#14 | Полузащитник
184 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
28
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
2 : 1
03.06.2023
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Страсбур
1 : 1
27.05.2023
ПСЖ
66' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Труа
1 : 1
21.05.2023
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Страсбур
2 : 0
13.05.2023
Ницца
90' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 2
07.05.2023
Страсбур
70' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
1 : 2
28.04.2023
Лион
70' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Реймс
0 : 2
23.04.2023
Страсбур
84' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
2 : 0
19.03.2023
Осер
1' - 58'
56'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
2 : 2
12.03.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0 : 1
05.03.2023
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Клермон
1 : 1
26.02.2023
Страсбур
1' - 86'
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
2 : 1
18.02.2023
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 0
12.02.2023
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
2 : 0
05.02.2023
Монпелье
1' - 90'
37'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1 : 2
29.01.2023
Тулуза
65' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 2
14.01.2023
Страсбур
1' - 18'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 2
11.01.2023
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2 : 3
02.01.2023
Труа
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Страсбур
1 : 1
13.11.2022
Лорьян
1' - 82'
89'
Франция. Лига 1, 14 тур
Аяччо
4 : 2
05.11.2022
Страсбур
54' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 2
29.10.2022
Марсель
77' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 2
23.10.2022
Страсбур
1' - 72'
31'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 3
14.10.2022
Лилль
61' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
2 : 3
09.10.2022
Страсбур
81' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
1 : 3
01.10.2022
Ренн
1' - 64'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
2 : 1
17.09.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
1 : 1
31.08.2022
Нант
1' - 24'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
27.08.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
1 : 1
21.08.2022
Реймс
1' - 63'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
14.08.2022
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
1 : 2
06.08.2022
Монако
1' - 90'
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