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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 31 августа 2022
Страсбур
31.08.2022, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Нант
28'
Х. Диалло
85'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Нант
89'
Желтая карточка
Р. Дескамп
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Мохамед
79'
Замена
М. Коко
️️️️
Д. Аппиа
Замена
К. Дагба
️️️️
Ж. Аолу
73'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
К. Гамейро
73'
69'
Желтая карточка
Фабио
61'
Замена
Фабио
️️️️
С. Корчиа
61'
Замена
М. Ачи
️️️️
К. Бамба
34'
Желтая карточка
С. Мутуссами
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
С. Прсич
28'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Ленар
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
2
Фабио
ПЗ
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
11
Мохамед Ачи
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
4-2-2-2
26
Селс
3
Делен
4
Джику
6
Дукуре
18
Пьерр-Габриэль
19
Диарра
14
Аолу
14
Ленар
27
Беллегард
9
Гамейро
13
Диалло
3-2-1-2-2
40
Лафон
5
Паллуа
21
Кастеллетто
5
Жиротто
8
Аппиа
14
Корчиа
8
Мутуссами
17
Бамба
10
Бляс
29
Гессан
42
Мохамед
14
Аолу
2
Дагба
2
Дагба
14
Аолу
14
Ленар
14
Прсич
14
Прсич
14
Ленар
9
Гамейро
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Гамейро
14
Корчиа
2
Фабио
2
Фабио
14
Корчиа
17
Бамба
11
Ачи
11
Ачи
17
Бамба
8
Аппиа
97
Коко
97
Коко
8
Аппиа
Остались в запасе
Страсбур
Нант
1
Эиджи Кавашима
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
28
Адриен Томассон
АП
7
Дани Жан
ЛВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
28
Адриен Томассон
АП
7
Дани Жан
ЛВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
44
Лоан Дусе
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
61
Жо-Лоик Аффама
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Страсбур - Нант
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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