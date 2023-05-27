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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - ПСЖ
Страсбур - ПСЖ: обзор матча 27 мая 2023
Страсбур
27.05.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
79'
К. Гамейро
59'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - ПСЖ
84'
Замена
К. Солер
️️️️
Витинья
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
И. Сиссоко
76'
75'
Желтая карточка
М. Верратти
Замена
Д. Ленар
️️️️
К. Дагба
66'
59'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
К. Мбаппе
Желтая карточка
Х. Диарра
23'
6'
Желтая карточка
Витинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
17
Витинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
3-4-2-1
26
Селс
5
Перрен
6
Дукуре
5
Ньямси
2
Дагба
28
Сиссоко
19
Диарра
24
Жилберт
8
Сансон
27
Беллегард
13
Диалло
3-2-3-1-1
1
Доннарумма
93
Рамос
3
Битшиабу
24
Бернат
33
Заир-Эмери
2
Перейра
8
Саншеш
6
Верратти
17
Витинья
10
Месси
10
Мбаппе
2
Дагба
14
Ленар
14
Ленар
2
Дагба
28
Сиссоко
9
Гамейро
9
Гамейро
28
Сиссоко
17
Витинья
18
Солер
18
Солер
17
Витинья
Остались в запасе
Страсбур
ПСЖ
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
13
Шериф Нхага
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Страсбур - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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