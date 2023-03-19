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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Осер
Страсбур - Осер: обзор матча 19 марта 2023
Страсбур
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 0
Завершен
Осер
5'
Ж. Ньямси
86'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Осер
89'
Замена
Ю. М'Чангама
️️️️
Х. Массенго
88'
Замена
Г. Эйн
️️️️
М. Аблин
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
Пас отдал
М. Сансон
86'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Т. Делен
83'
Замена
Х. Диарра
️️️️
К. Гамейро
73'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
73'
65'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
А. Зедадка
65'
Замена
М. Ньянг
️️️️
С. Дембеле
65'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Г. Перрен
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Д. Ленар
58'
Желтая карточка
Д. Ленар
56'
Замена
Л. Перрен
️️️️
К. Дагба
46'
Желтая карточка
Л. Перрен
44'
19'
Желтая карточка
И. Туре
Пенальти не реализован!
Х. Диалло
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Ньямси
Пас отдал
Ж. Аолу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Осер
13
Ионуц Раду
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
20
Бирама Туре
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
7
Готье Эйн
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
17
Кевен Дануа
ЦФ
3-3-2-2
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
6
Дукуре
3
Делен
14
Аолу
2
Дагба
8
Сансон
14
Ленар
9
Гамейро
13
Диалло
4-2-1-1-2
13
Раду
80
Зедадка
5
Жубал
95
Туре
14
Менса
22
Равелосон
20
Туре
4
Массенго
23
Дембеле
11
Аблин
28
Перрен
2
Дагба
5
Перрен
5
Перрен
2
Дагба
3
Делен
23
Соболь
23
Соболь
3
Делен
9
Гамейро
19
Диарра
19
Диарра
9
Гамейро
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
27
Беллегард
27
Беллегард
14
Ленар
11
Аблин
7
Эйн
7
Эйн
11
Аблин
4
Массенго
10
М'Чангама
10
М'Чангама
4
Массенго
28
Перрен
10
Да Кошта
10
Да Кошта
28
Перрен
80
Зедадка
9
Синайоко
9
Синайоко
80
Зедадка
23
Дембеле
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Дембеле
Остались в запасе
Страсбур
Осер
40
Робин Риссе
ВР
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Страсбур - Осер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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