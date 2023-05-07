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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Страсбур
Нант - Страсбур: обзор матча 07 мая 2023
Нант
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
26'
Х. Диалло (П)
47'
Х. Диарра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Страсбур
81'
Замена
С. Прсич
️️️️
М. Сансон
Желтая карточка
Ф. Мойе
76'
75'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
И. Дукуре
Замена
М. Саймон
️️️️
Л. Бляс
75'
70'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Х. Диарра
68'
Желтая карточка
К. Дагба
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
60'
Замена
А. Делор
️️️️
М. Мохамед
60'
57'
Замена
К. Дагба
️️️️
Э. Соболь
Желтая карточка
М. Коко
53'
47'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диарра
Пас отдал
Х. Диалло
Замена
М. Коко
️️️️
Ф. Сентонс
46'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Ж. Виктор
46'
Желтая карточка
Ж. Виктор
45'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-1-1-2
40
Лафон
5
Паллуа
5
Жиротто
4
Виктор
26
Мерлен
18
Сентонс
8
Мутуссами
10
Бляс
42
Мохамед
37
Ганаго
3-3-2-1
26
Селс
23
Ле Марша
6
Дукуре
23
Соболь
24
Жилберт
19
Диарра
4
Джику
8
Сансон
27
Беллегард
13
Диалло
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
4
Виктор
91
Мойе
91
Мойе
4
Виктор
10
Бляс
27
Саймон
27
Саймон
10
Бляс
18
Сентонс
97
Коко
97
Коко
18
Сентонс
42
Мохамед
9
Делор
9
Делор
42
Мохамед
23
Соболь
2
Дагба
2
Дагба
23
Соболь
6
Дукуре
14
Аолу
14
Аолу
6
Дукуре
19
Диарра
14
Ленар
14
Ленар
19
Диарра
8
Сансон
14
Прсич
14
Прсич
8
Сансон
Остались в запасе
Нант
Страсбур
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Нант - Страсбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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