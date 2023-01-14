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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 14 января 2023
Лион
14.01.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 2
Завершен
Страсбур
45+1'
А. Ляказетт (П)
29'
Ж. Аолу
32'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Страсбур
80'
Желтая карточка
Х. Диарра
Замена
С. Кумбеди
️️️️
М. Густо
79'
Замена
Тете
️️️️
С. Дьоманде
78'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Толиссо
78'
68'
Замена
Х. Диарра
️️️️
Ж. Аолу
68'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
60'
Желтая карточка
Х. Диалло
59'
Желтая карточка
Ж. Аолу
Замена
Б. Барколя
️️️️
К. Токо Экамби
58'
Желтая карточка
Д. Ловрен
56'
46'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Ж. Ньямси
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Ляказетт
45'
+1
32'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диалло
31'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
29'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Аолу
18'
Замена
Ф. Буэбари
️️️️
Д. Ленар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лопеш
20
Дьоманде
6
Ловрен
23
Люкеба
3
Тальяфико
23
Мендес
27
Густо
8
Толиссо
10
Шерки
9
Экамби
91
Ляказетт
4-1-3-2
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
6
Дукуре
5
Перрен
14
Аолу
14
Ленар
14
Прсич
27
Беллегард
13
Диалло
9
Гамейро
27
Густо
26
Кумбеди
26
Кумбеди
27
Густо
8
Толиссо
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
8
Толиссо
9
Экамби
29
Барколя
29
Барколя
9
Экамби
20
Дьоманде
11
Тете
11
Тете
20
Дьоманде
14
Ленар
19
Буэбари
19
Буэбари
14
Ленар
5
Ньямси
23
Ле Марша
23
Ле Марша
5
Ньямси
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Аолу
19
Диарра
19
Диарра
14
Аолу
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
Остались в запасе
Лион
Страсбур
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
31
Антуан Нусс
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лион - Страсбур
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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