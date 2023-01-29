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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Тулуза
Страсбур - Тулуза: обзор матча 29 января 2023
Страсбур
29.01.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
20'
К. Гамейро
25'
Т. Даллинга
51'
Т. Даллинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Тулуза
90'
+7
Замена
Г. Суасо
️️️️
Ф. Шаиби
Красная карточка
К. Гамейро
90'
+4
Желтая карточка
К. Гамейро
90'
+3
Замена
Л. Мотиба
️️️️
С. Прсич
89'
80'
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
80'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Р. Ратао
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
79'
79'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Т. Даллинга
74'
Желтая карточка
З. Абухляль
Замена
Х. Диарра
️️️️
М. Сансон
65'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Э. Соболь
65'
Замена
К. Дагба
️️️️
Ф. Жилберт
65'
51'
ГОЛ! 1:2!
Т. Даллинга
Пас отдал
Р. Ратао
Желтая карточка
И. Дукуре
47'
25'
ГОЛ! 1:1!
Т. Даллинга
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Тулуза
1
Максим Дюпе
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
8
Фарез Шаиби
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Тулуза
1
Кьетил Хауг
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
15
Натан Скитта
АП
45
Адо Онаиву
ЦФ
3-3-2-2
26
Селс
23
Ле Марша
5
Перрен
23
Соболь
4
Джику
14
Аолу
24
Жилберт
8
Сансон
14
Прсич
13
Диалло
9
Гамейро
4-3-2-1
1
Дюпе
3
Деслер
2
Николайсен
24
Руо
24
Диарра
8
Шаиби
6
Спирингс
8
ван ден Бомен
7
Абухляль
9
Ратао
27
Даллинга
24
Жилберт
2
Дагба
2
Дагба
24
Жилберт
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
8
Сансон
19
Диарра
19
Диарра
8
Сансон
23
Соболь
14
Ленар
14
Ленар
23
Соболь
14
Прсич
35
Мотиба
35
Мотиба
14
Прсич
8
Шаиби
17
Суасо
17
Суасо
8
Шаиби
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
9
Ратао
4
Сьерро
4
Сьерро
9
Ратао
27
Даллинга
45
Онаиву
45
Онаиву
27
Даллинга
Остались в запасе
Страсбур
Тулуза
40
Робин Риссе
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Логан Кошта
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
15
Натан Скитта
АП
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Страсбур - Тулуза
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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