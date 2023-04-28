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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лион
Страсбур - Лион: обзор матча 28 апреля 2023
Страсбур
28.04.2023, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 2
Завершен
Лион
15'
М. Сансон
32'
К. Люкеба
36'
М. Какере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Лион
90'
+2
Вторая желтая
К. Люкеба
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
М. Сансон
83'
81'
Замена
У. Ауа
️️️️
М. Какере
79'
Желтая карточка
С. Кумбеди
74'
Замена
Й. Лепенан
️️️️
Т. Мендес
74'
Замена
А. Сарр
️️️️
Б. Барколя
Замена
Д. Ленар
️️️️
Э. Соболь
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диарра
70'
68'
Желтая карточка
К. Люкеба
Желтая карточка
А. Джику
46'
Замена
И. Дукуре
️️️️
Ж. Аолу
46'
Желтая карточка
Ж. Аолу
39'
36'
ГОЛ! 1:2!
М. Какере
Пас отдал
Энрике
35'
Желтая карточка
С. Дьоманде
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Люкеба
ГОЛ! 1:0!
М. Сансон
Пас отдал
Ж. Беллегард
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
47
Жеффиньо
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Амин Сарр
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-4-2-1
26
Селс
4
Джику
23
Ле Марша
23
Соболь
5
Перрен
14
Аолу
19
Диарра
24
Жилберт
8
Сансон
27
Беллегард
13
Диалло
3-3-2-1-1
1
Лопеш
6
Ловрен
20
Дьоманде
23
Люкеба
26
Кумбеди
23
Мендес
17
Энрике
8
Какере
8
Толиссо
29
Барколя
91
Ляказетт
14
Аолу
6
Дукуре
6
Дукуре
14
Аолу
23
Соболь
14
Ленар
14
Ленар
23
Соболь
8
Сансон
14
Сузуки
14
Сузуки
8
Сансон
19
Диарра
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Диарра
23
Мендес
8
Лепенан
8
Лепенан
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
10
Ауа
8
Какере
29
Барколя
9
Сарр
9
Сарр
29
Барколя
Остались в запасе
Страсбур
Лион
40
Робин Риссе
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Реми Риу
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Страсбур - Лион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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