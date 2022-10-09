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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Страсбур
Анжер - Страсбур: обзор матча 09 октября 2022
Анжер
09.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 10 тур
2 : 3
Завершен
Страсбур
11'
А. Эну
87'
М. Блажич
7'
К. Гамейро
33'
М. Блажич (АГ)
58'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Страсбур
ГОЛ! 2:3!
М. Блажич
87'
Замена
А. Бамба
️️️️
Я. Валери
86'
Замена
С. Тиуб
️️️️
А. Эну
86'
81'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Т. Делен
76'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
К. Дагба
Замена
И. Амаду
️️️️
Б. Менди
66'
Замена
А. Салама
️️️️
А. Сима
66'
Замена
Х. Абделли
️️️️
А. Унаи
66'
58'
ГОЛ! 1:3!
Х. Диалло
46'
Замена
А. Томассон
️️️️
К. Гамейро
33'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Блажич
Желтая карточка
Б. Менди
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
Пас отдал
С. Буфал
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Ж. Беллегард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
21
Аззедин Унаи
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Химад Абделли
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
4-1-2-2-1
75
Фофана
21
Думбия
22
Хунтонджи
16
Блажич
7
Валери
3
Менди
21
Унаи
6
Бенталеб
17
Буфал
19
Сима
23
Эну
3-3-2-2
26
Селс
23
Ле Марша
5
Перрен
4
Джику
2
Дагба
28
Сиссоко
3
Делен
27
Беллегард
14
Прсич
9
Гамейро
13
Диалло
7
Валери
25
Бамба
25
Бамба
7
Валери
3
Менди
10
Амаду
10
Амаду
3
Менди
21
Унаи
8
Абделли
8
Абделли
21
Унаи
23
Эну
9
Тиуб
9
Тиуб
23
Эну
19
Сима
19
Салама
19
Салама
19
Сима
2
Дагба
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
2
Дагба
3
Делен
14
Ленар
14
Ленар
3
Делен
9
Гамейро
28
Томассон
28
Томассон
9
Гамейро
Остались в запасе
Анжер
Страсбур
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Анжер - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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