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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ренн
Страсбур - Ренн: обзор матча 01 октября 2022
Страсбур
01.10.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 3
Завершен
Ренн
72'
Х. Диалло (П)
38'
А. Калимуэндо
49'
М. Терье
61'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Ренн
90'
Желтая карточка
Л. Майер
82'
Замена
М. Аблин
️️️️
А. Гуири
82'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
М. Терье
Замена
Н. Кандиль
️️️️
К. Гамейро
76'
74'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Бурижо
74'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Диалло
72'
71'
Желтая карточка
Х. Траоре
Замена
Т. Делен
️️️️
Д. Ленар
64'
Замена
К. Фила
️️️️
К. Дагба
63'
Замена
Л. Перрен
️️️️
С. Прсич
63'
62'
Замена
Л. Майер
️️️️
А. Калимуэндо
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Гуири
Пас отдал
А. Калимуэндо
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Терье
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Калимуэндо
Пас отдал
А. Трюффер
Красная карточка
Ж. Ньямси
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
14
Ловро Майер
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
4-1-3-2
26
Селс
5
Ньямси
4
Джику
23
Ле Марша
2
Дагба
28
Сиссоко
14
Прсич
27
Беллегард
14
Ленар
13
Диалло
9
Гамейро
4-1-1-2-2
30
Манданда
14
Траоре
6
Родон
3
Теате
3
Трюффер
18
Угочукву
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
9
Гуири
15
Калимуэндо
14
Ленар
3
Делен
3
Делен
14
Ленар
14
Прсич
5
Перрен
5
Перрен
14
Прсич
2
Дагба
4
Фила
4
Фила
2
Дагба
9
Гамейро
70
Кандиль
70
Кандиль
9
Гамейро
15
Калимуэндо
14
Майер
14
Майер
15
Калимуэндо
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
11
Терье
22
Ассиньон
22
Ассиньон
11
Терье
27
Бурижо
11
Доку
11
Доку
27
Бурижо
9
Гуири
11
Аблин
11
Аблин
9
Гуири
Остались в запасе
Страсбур
Ренн
40
Робин Риссе
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
7
Дани Жан
ЛВ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Страсбур - Ренн
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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