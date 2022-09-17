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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Страсбур
Монпелье - Страсбур: обзор матча 17 сентября 2022
Монпелье
17.09.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
17'
А. Норден
90+5'
Т. Саванье (П)
85'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Страсбур
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Саванье
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
А. Джику
Желтая карточка
Н. Коцца
90'
+4
85'
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
71'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
70'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
69'
Желтая карточка
И. Дукуре
Замена
В. Жермен
️️️️
В. Хазри
65'
Желтая карточка
М. Эстеве
64'
45'
+4
Желтая карточка
Ж. Беллегард
Желтая карточка
А. Норден
41'
Желтая карточка
Ж. Шотар
30'
20'
Желтая карточка
Ж. Аолу
ГОЛ! 1:0!
А. Норден
Пас отдал
Т. Саванье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
23
Anas Nanah
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
7
Аймерик Ахмед
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Омлин
31
Коцца
6
Жульен
90
Чато
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
70
Норден
10
Хазри
11
Ваи
4-2-2-2
26
Селс
18
Пьерр-Габриэль
4
Джику
5
Перрен
6
Дукуре
19
Диарра
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
9
Гамейро
13
Диалло
10
Хазри
98
Жермен
98
Жермен
10
Хазри
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
18
Пьерр-Габриэль
70
Кандиль
70
Кандиль
18
Пьерр-Габриэль
Остались в запасе
Монпелье
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
40
Робин Риссе
ВР
23
Anas Nanah
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Аймерик Ахмед
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
77
Фалайе Сако
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
22
Аксель Геген
ЦФ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
23
Anas Nanah
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Аймерик Ахмед
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Монпелье - Страсбур
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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