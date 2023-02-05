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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 05 февраля 2023
Страсбур
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
1'
Х. Диалло
45'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Монпелье
Желтая карточка
М. Селс
90'
+6
80'
Замена
Ф. Сако
️️️️
Э. Чато
Замена
Л. Мотиба
️️️️
Х. Диалло
80'
Желтая карточка
Х. Диалло
75'
66'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
Замена
Э. Соболь
️️️️
М. Сансон
65'
56'
Замена
В. Жермен
️️️️
С. Мавидиди
46'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Х. Фаяд
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
К. Дагба
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Диалло
45'
Желтая карточка
Д. Ленар
37'
37'
Желтая карточка
Х. Фаяд
Красная карточка
Ж. Аолу
33'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Х. Диарра
31'
26'
Замена
Э. Ваи
️️️️
А. Норден
ГОЛ! 1:0!
Х. Диалло
Пас отдал
М. Сансон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Монпелье
21
Бингуру Камара
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
6
Дукуре
4
Джику
23
Ле Марша
2
Дагба
19
Диарра
14
Аолу
14
Прсич
8
Сансон
14
Ленар
13
Диалло
3-1-3-1-2
23
Леком
90
Чато
4
Куяте
4
Силла
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
8
Фаяд
70
Норден
10
Хазри
45
Мавидиди
8
Сансон
23
Соболь
23
Соболь
8
Сансон
2
Дагба
24
Жилберт
24
Жилберт
2
Дагба
19
Диарра
28
Сиссоко
28
Сиссоко
19
Диарра
13
Диалло
35
Мотиба
35
Мотиба
13
Диалло
8
Фаяд
27
Мауасса
27
Мауасса
8
Фаяд
90
Чато
77
Сако
77
Сако
90
Чато
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
70
Норден
11
Ваи
11
Ваи
70
Норден
45
Мавидиди
98
Жермен
98
Жермен
45
Мавидиди
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
21
Бингуру Камара
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Страсбур - Монпелье
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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