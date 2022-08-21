Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Реймс
Страсбур - Реймс: обзор матча 21 августа 2022
Страсбур
21.08.2022, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
45+3'
А. Джику
84'
Ф. Балогун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Реймс
90'
+5
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Д. Ито
90'
Желтая карточка
Й. Каюсте
90'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
К. Думбия
Замена
Х. Диарра
️️️️
Т. Делен
89'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
87'
84'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Балогун
Пас отдал
А. Флипс
Замена
Ж. Аолу
️️️️
А. Томассон
79'
76'
Замена
А. Флипс
️️️️
Б. Локо
71'
Желтая карточка
М. Манетси
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Д. Ленар
63'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Х. Диалло
63'
62'
Замена
А. Зенели
️️️️
Д. Лопи
ГОЛ! 1:0!
А. Джику
Пас отдал
А. Томассон
45'
+3
Желтая карточка
А. Джику
39'
14'
Желтая карточка
М. Буси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
31
Антуан Нусс
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
3
Делен
5
Перрен
23
Ле Марша
4
Джику
14
Прсич
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
9
Гамейро
13
Диалло
3-4-2-1
1
Пенц
4
Фас
5
Абдельхамид
55
Гравийон
44
Буси
30
Лопи
5
Манетси
2
Локо
10
Ито
11
Думбия
9
Балогун
14
Ленар
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
14
Ленар
3
Делен
19
Диарра
19
Диарра
3
Делен
28
Томассон
14
Аолу
14
Аолу
28
Томассон
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
13
Диалло
19
Ажорк
19
Ажорк
13
Диалло
11
Думбия
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Думбия
30
Лопи
9
Зенели
9
Зенели
30
Лопи
2
Локо
70
Флипс
70
Флипс
2
Локо
10
Ито
19
Туре
19
Туре
10
Ито
Остались в запасе
Страсбур
Реймс
1
Эиджи Кавашима
ВР
31
Антуан Нусс
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
31
Антуан Нусс
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
7
Дани Жан
ЛВ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Страсбур - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Реймс
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+