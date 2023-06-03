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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Страсбур
Лорьян - Страсбур: обзор матча 03 июня 2023
Лорьян
03.06.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
10'
Р. Февр
36'
Р. Февр
57'
Ж. Беллегард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Страсбур
Желтая карточка
Л. Абержель
89'
Замена
Й. Катлин
️️️️
Б. Мейте
85'
Замена
А. Кари
️️️️
Э. Ле Фе
83'
79'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
Ж. Беллегард
79'
Замена
Ж. Аолу
️️️️
М. Сансон
Замена
Ж. Лапорт
️️️️
Г. Калюлю
67'
66'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
57'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Беллегард
Пас отдал
Ф. Жилберт
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Т. Делен
46'
Замена
С. Прсич
️️️️
И. Сиссоко
46'
Замена
Э. Соболь
️️️️
К. Дагба
ГОЛ! 2:0!
Р. Февр
Пас отдал
Г. Калюлю
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Февр
Пас отдал
Т. Ле Бри
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Ромен Февр
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
44
Айман Кари
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-2-2-2-1
38
Мвого
25
Ле Гофф
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
18
Мейте
17
Макенго
28
Ле Фе
11
Ле Бри
21
Февр
28
Коне
3-4-2-1
26
Селс
24
Жилберт
5
Ньямси
6
Дукуре
2
Дагба
28
Сиссоко
19
Диарра
3
Делен
27
Беллегард
8
Сансон
13
Диалло
24
Калюлю
15
Лапорт
15
Лапорт
24
Калюлю
28
Ле Фе
44
Кари
44
Кари
28
Ле Фе
18
Мейте
10
Катлин
10
Катлин
18
Мейте
2
Дагба
23
Соболь
23
Соболь
2
Дагба
8
Сансон
14
Аолу
14
Аолу
8
Сансон
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Прсич
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Сузуки
14
Сузуки
27
Беллегард
3
Делен
9
Гамейро
9
Гамейро
3
Делен
Остались в запасе
Лорьян
Страсбур
1
Вито Манноне
ВР
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
40
Робин Риссе
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Лорьян - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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