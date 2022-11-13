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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лорьян
Страсбур - Лорьян: обзор матча 13 ноября 2022
Страсбур
13.11.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
87'
Х. Диалло
5'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Лорьян
Желтая карточка
Д. Ленар
89'
ГОЛ! 1:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Ж. Беллегард
87'
Желтая карточка
Ж. Беллегард
85'
Замена
С. Прсич
️️️️
Д. Ленар
82'
76'
Замена
К. Матсима
️️️️
Ж. Понко
Замена
К. Фила
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
72'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
А. Томассон
72'
Замена
Х. Диалло
️️️️
Ж. Аолу
64'
Замена
Т. Делен
️️️️
М. Ле Марша
46'
Желтая карточка
А. Томассон
42'
26'
Желтая карточка
И. Бонке
Желтая карточка
Ж. Аолу
22'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
4
Джику
5
Ньямси
23
Ле Марша
18
Пьерр-Габриэль
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
9
Гамейро
4-2-3-1
1
Манноне
24
Калюлю
15
Лапорт
3
Тальби
25
Ле Гофф
8
Бонке
28
Ле Фе
11
Уаттара
21
Понко
11
Ле Бри
9
Моффи
23
Ле Марша
3
Делен
3
Делен
23
Ле Марша
18
Пьерр-Габриэль
4
Фила
4
Фила
18
Пьерр-Габриэль
14
Ленар
14
Прсич
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
35
Мотиба
35
Мотиба
28
Томассон
14
Аолу
13
Диалло
13
Диалло
14
Аолу
21
Понко
5
Матсима
5
Матсима
21
Понко
Остались в запасе
Страсбур
Лорьян
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
Главный тренер
Жульен Стефан
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Йоан Катлин
ЛВ
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Йоан Катлин
ЛВ
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Страсбур - Лорьян
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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