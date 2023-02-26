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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Страсбур
Клермон - Страсбур: обзор матча 26 февраля 2023
Клермон
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
65'
Э. Рашани
34'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Страсбур
86'
Замена
Л. Перрен
️️️️
Д. Ленар
86'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
К. Гамейро
Замена
М. Чам
️️️️
М. Гоналон
84'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
79'
69'
Замена
С. Прсич
️️️️
М. Сансон
67'
Желтая карточка
И. Дукуре
ГОЛ! 1:1!
Э. Рашани
65'
44'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
И. Дукуре
23'
Желтая карточка
А. Джику
21'
Желтая карточка
М. Сансон
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
25
Конате
21
Ожье
25
Гоналон
6
Маньин
26
Аллевина
19
Рашани
10
Хауи
99
Кюи
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
23
Ле Марша
23
Соболь
24
Жилберт
28
Сиссоко
6
Дукуре
8
Сансон
14
Ленар
13
Диалло
9
Гамейро
25
Гоналон
70
Чам
70
Чам
25
Гоналон
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
14
Ленар
5
Перрен
5
Перрен
14
Ленар
8
Сансон
14
Прсич
14
Прсич
8
Сансон
9
Гамейро
35
Мотиба
35
Мотиба
9
Гамейро
Остались в запасе
Клермон
Страсбур
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
13
Souleymane Cissé
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
10
Янис Массолен
ЦП
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
7
Дани Жан
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Клермон - Страсбур
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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