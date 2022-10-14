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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 14 октября 2022
Страсбур
14.10.2022, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
41'
Д. Дэвид (П)
76'
Д. Дэвид
80'
Р. Кабелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Лилль
84'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Андре
84'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Ж. Ньямси
81'
80'
ГОЛ! 0:3!
Р. Кабелла
Пас отдал
Т. Веа
Замена
Ж. Аолу
️️️️
С. Прсич
78'
76'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дэвид
Пас отдал
Т. Веа
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
К. Дагба
71'
65'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Унас
Замена
А. Томассон
️️️️
И. Сиссоко
62'
Замена
Д. Ленар
️️️️
Т. Делен
61'
Замена
И. Дукуре
️️️️
М. Ле Марша
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дэвид
Желтая карточка
С. Прсич
22'
Желтая карточка
М. Ле Марша
19'
17'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
5
Ньямси
23
Ле Марша
3
Делен
28
Сиссоко
2
Дагба
14
Прсич
27
Беллегард
13
Диалло
9
Гамейро
4-2-3-1
30
Шевалье
80
Зедадка
6
Фонте
35
Джало
31
Исмаили
21
Андре
20
Гомеш
96
Унас
5
Кабелла
19
Бамба
15
Дэвид
23
Ле Марша
6
Дукуре
6
Дукуре
23
Ле Марша
2
Дагба
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
2
Дагба
14
Прсич
14
Аолу
14
Аолу
14
Прсич
3
Делен
14
Ленар
14
Ленар
3
Делен
28
Сиссоко
28
Томассон
28
Томассон
28
Сиссоко
21
Андре
8
Мартен
8
Мартен
21
Андре
5
Кабелла
11
Жегрова
11
Жегрова
5
Кабелла
96
Унас
22
Веа
22
Веа
96
Унас
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
16
Адам Якубек
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Страсбур - Лилль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
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