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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монако
Страсбур - Монако: обзор матча 06 августа 2022
Страсбур
06.08.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Монако
65'
Х. Диалло
43'
К. Дьятта
53'
С. Диоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Монако
87'
Замена
Э. Матацо
️️️️
К. Дьятта
83'
Желтая карточка
К. Дьятта
80'
Желтая карточка
Ю. Фофана
73'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Мартинш
66'
Замена
М. Аклиуш
️️️️
С. Диоп
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
66'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Ажорк
66'
Замена
М. Ле Марша
️️️️
Л. Перрен
66'
ГОЛ! 1:2!
Х. Диалло
Пас отдал
Т. Делен
65'
53'
ГОЛ! 0:2!
С. Диоп
Замена
Т. Делен
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Дьятта
Пас отдал
А. Дисаси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
5
Лука Перрен
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Страсбур
3
Тома Делен
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
7
Дани Жан
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
5
Перрен
5
Ньямси
4
Джику
18
Пьерр-Габриэль
14
Прсич
14
Ленар
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
3-2-3-2
1
Нюбель
2
Агилар
3
Марипан
5
Дисаси
6
Лукас
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
4
Якобс
7
Эмболо
15
Дьятта
18
Пьерр-Габриэль
3
Делен
3
Делен
18
Пьерр-Габриэль
5
Перрен
23
Ле Марша
23
Ле Марша
5
Перрен
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
19
Ажорк
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Ажорк
10
Мартинш
2
Вандерсон
2
Вандерсон
10
Мартинш
15
Дьятта
8
Матацо
8
Матацо
15
Дьятта
10
Диоп
11
Аклиуш
11
Аклиуш
10
Диоп
Остались в запасе
Страсбур
Монако
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
7
Дани Жан
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
7
Дани Жан
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Страсбур - Монако
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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