Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Страсбур
Лилль - Страсбур: обзор матча 12 февраля 2023
Лилль
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Страсбур
23'
Д. Дэвид (П)
28'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Страсбур
Замена
К. Балеба
️️️️
А. Гомес
90'
+2
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
90'
+2
88'
Желтая карточка
К. Дагба
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Т. Веа
87'
87'
Замена
Д. Жан
️️️️
М. Сансон
81'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
А. Вирджиниус
80'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ж. Бамба
73'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
Э. Жегрова
73'
63'
Замена
К. Дагба
️️️️
Ф. Жилберт
63'
Замена
Э. Соболь
️️️️
С. Прсич
36'
Желтая карточка
С. Прсич
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
28'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Дэвид
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
7
Дани Жан
ЛВ
70
Нордин Кандиль
ЦП
14
Юито Сузуки
ЦП
3-2-3-2
30
Шевалье
18
Диаките
35
Джало
6
Фонте
7
Гомес
21
Андре
19
Бамба
5
Кабелла
11
Жегрова
15
Дэвид
22
Веа
4-1-3-2
26
Селс
24
Жилберт
23
Ле Марша
5
Перрен
6
Дукуре
28
Сиссоко
14
Прсич
14
Ленар
8
Сансон
9
Гамейро
13
Диалло
22
Веа
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
22
Веа
19
Бамба
20
Гомеш
20
Гомеш
19
Бамба
7
Гомес
20
Балеба
20
Балеба
7
Гомес
11
Жегрова
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
11
Жегрова
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
14
Прсич
23
Соболь
23
Соболь
14
Прсич
24
Жилберт
2
Дагба
2
Дагба
24
Жилберт
9
Гамейро
70
Кандиль
70
Кандиль
9
Гамейро
8
Сансон
7
Жан
7
Жан
8
Сансон
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
4
Александро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
19
Франки Буэбари
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
31
Антуан Нусс
ПЗ
14
Юито Сузуки
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лилль - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Страсбур
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Тренер «Баварии» объяснил первое поражение в сезоне
10:57
1
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Лилль» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Лилль» – «Бавария» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСЖ» и «Ромы» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+