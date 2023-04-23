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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Страсбур
Реймс - Страсбур: обзор матча 23 апреля 2023
Реймс
23.04.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
1'
Х. Диалло
37'
Х. Диалло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Страсбур
84'
Замена
Д. Ленар
️️️️
М. Сансон
Желтая карточка
Э. Агбаду
75'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Манетси
70'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Т. Фоке
70'
61'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диарра
57'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
57'
Замена
К. Дагба
️️️️
Ф. Жилберт
Замена
Т. де Смет
️️️️
М. Буси
55'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
М. ван Берген
55'
Замена
К. Думбия
️️️️
Д. Лопи
55'
37'
ГОЛ! 0:2!
Х. Диалло
Пас отдал
Х. Диарра
26'
Желтая карточка
А. Джику
Желтая карточка
Д. Лопи
18'
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Диалло
Пас отдал
Х. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
44
Максим Буси
ПЗ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Дзюня Ито
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Валентен Атангана
ЦП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Страсбур
40
Робин Риссе
ВР
2
Колин Дагба
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-1-2
23
Диуф
25
Фоке
12
Агбаду
5
Абдельхамид
44
Буси
30
Лопи
5
Манетси
5
Матусива
10
Ито
9
Балогун
7
ван Берген
3-3-2-1
26
Селс
4
Джику
6
Дукуре
23
Ле Марша
24
Жилберт
19
Диарра
3
Делен
27
Беллегард
8
Сансон
13
Диалло
44
Буси
28
де Смет
28
де Смет
44
Буси
25
Фоке
2
Каюсте
2
Каюсте
25
Фоке
30
Лопи
11
Думбия
11
Думбия
30
Лопи
5
Манетси
70
Флипс
70
Флипс
5
Манетси
7
ван Берген
14
Сирхейс
14
Сирхейс
7
ван Берген
24
Жилберт
2
Дагба
2
Дагба
24
Жилберт
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
8
Сансон
14
Ленар
14
Ленар
8
Сансон
19
Диарра
9
Гамейро
9
Гамейро
19
Диарра
Остались в запасе
Реймс
Страсбур
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Уилл Стилл
40
Робин Риссе
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
6
Валентен Атангана
ЦП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Остались в запасе
40
Робин Риссе
ВР
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Реймс - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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