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Венсан Планте
Статистика
Венсан Планте - статистика
Завершил карьеру
19 октября 1980 (46), Лилль
#1 | Вратарь
190 см | 85 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арль-Авиньон
18
-34
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Ланс
0 : 1
21.05.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Арль-Авиньон
1 : 0
15.05.2011
Тулуза
Был в запасе
82'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
3 : 2
11.05.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
07.05.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
34'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лилль
5 : 0
30.04.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
17.04.2011
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0 : 0
09.04.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Арль-Авиньон
0 : 2
02.04.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
20.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Арль-Авиньон
3 : 3
12.03.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
5 : 0
06.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
26.02.2011
Брест
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
1 : 1
19.02.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Арль-Авиньон
0 : 0
12.02.2011
Монпелье
62' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
11.12.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
04.12.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Валансьен
3 : 0
27.11.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2 : 4
21.11.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
0 : 0
13.11.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3 : 2
06.11.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
2 : 0
30.10.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Арль-Авиньон
1 : 1
24.10.2010
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
0 : 0
16.10.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Арль-Авиньон
0 : 4
02.10.2010
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 1
25.09.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Арль-Авиньон
0 : 3
18.09.2010
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
ПСЖ
4 : 0
11.09.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
28.08.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2 : 1
21.08.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Арль-Авиньон
0 : 1
14.08.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сошо
2 : 1
07.08.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
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