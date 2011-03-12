|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|18
|-34
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|15.05.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)
|82'
|11.05.2011
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:2
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|07.05.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|34'
|30.04.2011
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|17.04.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Валансьен (Валансьен)
|09.04.2011
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:2
|Монако (Монако)
|20.03.2011
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.03.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|06.03.2011
|1' -90'
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|26.02.2011
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|45'
|19.02.2011
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.02.2011
|62' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|11.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|04.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|18.09.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|21.08.2010
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|14.08.2010
|1' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)