Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марек Минтал - статистика

Завершил карьеру
2 сентября 1977 (49)
| Полузащитник
183 см | 79 кг
Словакия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нюрнберг
17
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.05.2011
Нюрнберг
56' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
07.05.2011
Хоффенхайм
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия Д
2 : 0
30.04.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Нюрнберг
0 : 0
24.04.2011
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
16.04.2011
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
1 : 1
09.04.2011
Бавария
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кельн
1 : 0
03.04.2011
Нюрнберг
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
1 : 3
19.03.2011
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 2
12.03.2011
Нюрнберг
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
5 : 0
05.03.2011
Санкт-Паули
78' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1 : 1
26.02.2011
Нюрнберг
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Нюрнберг
3 : 0
18.02.2011
Айнтрахт
89' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 4
12.02.2011
Нюрнберг
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Нюрнберг
1 : 0
05.02.2011
Байер
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2 : 0
29.01.2011
Гамбург
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Нюрнберг
3 : 1
18.12.2010
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1 : 1
11.12.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Нюрнберг
0 : 2
05.12.2010
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
3 : 0
26.11.2010
Нюрнберг
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
1 : 3
20.11.2010
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3 : 0
14.11.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
3 : 1
06.11.2010
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 3
30.10.2010
Нюрнберг
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
2 : 1
23.10.2010
Вольфсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Паули
3 : 2
16.10.2010
Нюрнберг
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Нюрнберг
2 : 1
02.10.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.09.2010
Нюрнберг
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Нюрнберг
2 : 1
22.09.2010
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0 : 0
19.09.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гамбург
1 : 1
11.09.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
1 : 2
28.08.2010
Фрайбург
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
1 : 1
21.08.2010
Нюрнберг
Был в запасе
Главные новости
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
78
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+