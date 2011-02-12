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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Нюрнберг
Штутгарт - Нюрнберг: обзор матча 12 февраля 2011
Штутгарт
12.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Нюрнберг
45'
П. Функ
11'
Т. Симонс
28'
Ю. Шибер
51'
Т. Чендлер
63'
М. Экичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Нюрнберг
Желтая карточка
Элсон
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Й. Хегелер
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Погребняк
Желтая карточка
П. Погребняк
Замена
М. Минтал
️️️️
Т. Чендлер
Замена
Д. Дидави
️️️️
Т. Хайнал
Замена
П. Нильссон
️️️️
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 1:4!
М. Экичи
Пас отдал
А. Вольф
Желтая карточка
С. Таски
ГОЛ! 1:3!
Т. Чендлер
Пас отдал
Ю. Шибер
Желтая карточка
Й. Хегелер
Замена
Какау
️️️️
П. Функ
ГОЛ! 1:2!
П. Функ
ГОЛ! 0:2!
Ю. Шибер
Пас отдал
Т. Чендлер
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Симонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Элсон
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
10
Даниэль Дидави
АП
18
Какау
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
11
Маркус Мендлер
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
4-4-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
15
Дельпьер
13
Функ
15
Хайнал
8
Кузманович
7
Элсон
28
Треш
88
Погребняк
22
Харник
3-2-4-1
1
Шефер
22
Чендлер
31
Вольф
2
Вольшайд
16
Юдт
22
Пинола
36
Коэн
3
Симонс
13
Хегелер
11
Экичи
20
Шибер
15
Хайнал
10
Дидави
10
Дидави
15
Хайнал
13
Функ
18
Какау
18
Какау
13
Функ
88
Погребняк
22
Шипплок
22
Шипплок
88
Погребняк
13
Хегелер
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
13
Хегелер
2
Вольшайд
4
Нильссон
4
Нильссон
2
Вольшайд
22
Чендлер
0
Минтал
0
Минтал
22
Чендлер
Остались в запасе
Штутгарт
Нюрнберг
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
Остались в запасе
11
Маркус Мендлер
ЛВ
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Штутгарт - Нюрнберг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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