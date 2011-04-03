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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Нюрнберг
Кельн - Нюрнберг: обзор матча 03 апреля 2011
Кельн
03.04.2011, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
90+3'
М. Новакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Нюрнберг
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
С. Пешко
+3
Замена
М. Минтал
️️️️
И. Гюндоган
Замена
Р. Мак
️️️️
А. Коэн
Замена
А. Чихи
️️️️
К. Клеменс
Замена
П. Нильссон
️️️️
А. Вольф
Желтая карточка
М. Бречко
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
Ю. Мохамад
Желтая карточка
А. Коэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Франк Шефер
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
0
Марек Минтал
АП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
4-4-1-1
1
Ренсинг
4
Айхнер
14
Жеромел
0
Мохамад
2
Бречко
21
Пешко
13
Ланиг
18
Яяло
17
Клеменс
10
Подольски
18
Новакович
4-5-1
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
2
Вольшайд
21
Платтенхардт
3
Симонс
36
Коэн
11
Экичи
20
Гюндоган
13
Хегелер
8
Айглер
17
Клеменс
34
Чихи
34
Чихи
17
Клеменс
31
Вольф
4
Нильссон
4
Нильссон
31
Вольф
20
Гюндоган
0
Минтал
0
Минтал
20
Гюндоган
36
Коэн
21
Мак
21
Мак
36
Коэн
Остались в запасе
Кельн
Нюрнберг
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
Главный тренер
Франк Шефер
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
22
Миро Варводич
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
12
Андрезиньо
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
8
Пети
ЦП
Остались в запасе
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Франк Шефер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кельн - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Рейн Энерги
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