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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Нюрнберг
Боруссия Д - Нюрнберг: обзор матча 30 апреля 2011
Боруссия Д
30.04.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Нюрнберг
32'
Л. Барриос
43'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Нюрнберг
Замена
Деде
️️️️
К. Гросскройц
Замена
Ф. Сантана
️️️️
А. Да Силва
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Р. Левандовски
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Ю. Шибер
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Пинола
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Р. Мак
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Хуммельс
Желтая карточка
Ю. Юдт
ГОЛ! 1:0!
Л. Барриос
Желтая карточка
Л. Барриос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Антонио Да Силва
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Кристиан Айглер
ЛП
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
0
Деде
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
23
Марко Штиперманн
ЦФ
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
0
Марек Минтал
АП
3-2-2-1-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
6
Гросскройц
8
Да Силва
27
Гетце
9
Левандовски
10
Барриос
4-3-1-2
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
2
Вольшайд
22
Пинола
36
Коэн
3
Симонс
8
Айглер
21
Мак
20
Шибер
11
Экичи
6
Гросскройц
0
Деде
0
Деде
6
Гросскройц
8
Да Силва
28
Сантана
28
Сантана
8
Да Силва
9
Левандовски
16
Блащиковски
16
Блащиковски
9
Левандовски
20
Шибер
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
20
Шибер
22
Пинола
13
Хегелер
13
Хегелер
22
Пинола
21
Мак
20
Гюндоган
20
Гюндоган
21
Мак
Остались в запасе
Боруссия Д
Нюрнберг
23
Марко Штиперманн
ЦФ
22
Митчелл Лангерак
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
23
Марко Штиперманн
ЦФ
22
Митчелл Лангерак
ВР
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия Д - Нюрнберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:25 (прямая)
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