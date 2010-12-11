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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Нюрнберг
Хоффенхайм - Нюрнберг: обзор матча 11 декабря 2010
Хоффенхайм
11.12.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Нюрнберг
55'
М. Комппер
87'
К. Айглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Нюрнберг
ГОЛ! 1:1!
К. Айглер
Пас отдал
М. Экичи
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Замена
К. Айглер
️️️️
Ю. Юдт
Желтая карточка
А. Коэн
Замена
Р. Мак
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
Б. Вукчевич
Замена
П. Млапа
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:0!
М. Комппер
Пас отдал
С. Салихович
Замена
А. Коэн
️️️️
М. Франтц
Желтая карточка
Ю. Юдт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Хоффенхайм
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
0
Марек Минтал
АП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
3-1-2-1-3
34
Хаас
26
Ибертсбергер
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
13
Руди
23
Салихович
10
Сигурдссон
7
Вукчевич
11
Ибишевич
19
Ба
4-5-1
1
Шефер
16
Юдт
31
Вольф
5
Марох
21
Платтенхардт
20
Гюндоган
11
Экичи
8
Франтц
3
Симонс
13
Хегелер
20
Шибер
11
Ибишевич
26
Млапа
26
Млапа
11
Ибишевич
8
Франтц
36
Коэн
36
Коэн
8
Франтц
20
Гюндоган
21
Мак
21
Мак
20
Гюндоган
16
Юдт
8
Айглер
8
Айглер
16
Юдт
Остались в запасе
Хоффенхайм
Нюрнберг
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Маттиас Яйссле
ЦЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
0
Марек Минтал
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Хоффенхайм - Нюрнберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Марк Зиманн
(Эссен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
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