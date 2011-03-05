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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Санкт-Паули
Нюрнберг - Санкт-Паули: обзор матча 05 марта 2011
Нюрнберг
05.03.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Санкт-Паули
3'
Ф. Вольшайд
14'
К. Айглер
17'
К. Айглер
86'
К. Айглер
87'
К. Айглер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Санкт-Паули
ГОЛ! 5:0!
К. Айглер
Пас отдал
М. Минтал
ГОЛ! 4:0!
К. Айглер
Пас отдал
Н. Бен-Халифа
Замена
Н. Бен-Халифа
️️️️
Р. Мак
Замена
М. Минтал
️️️️
А. Коэн
Желтая карточка
М. Леманн
Желтая карточка
М. Крузе
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Й. Хегелер
Желтая карточка
А. Вольф
Желтая карточка
Я. Калла
Замена
Д. Наки
️️️️
Ф. Болл
Замена
Ч. Таки
️️️️
Ф. Бартельс
ГОЛ! 3:0!
К. Айглер
Пас отдал
М. Экичи
17'
ГОЛ! 2:0!
К. Айглер
Пас отдал
Р. Мак
14'
Замена
М. Эгер
️️️️
К. Самбрано
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вольшайд
Пас отдал
М. Экичи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Санкт-Паули
18
Томас Кесслер
ВР
27
Ян-Филипп Калла
ЦЗ
16
Маркус Торандт
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Ральф Гюнеш
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
17
Фабиан Болл
ЦП
7
Деннис Даубе
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Мариус Эбберс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
0
Марек Минтал
АП
15
Нассим Бен-Халифа
ЦФ
Санкт-Паули
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
14
Марсель Эгер
ЦЗ
62
Дениз Наки
ЛВ
10
Чарльз Таки
АП
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
2
Вольшайд
22
Чендлер
3
Симонс
36
Коэн
11
Экичи
13
Хегелер
21
Мак
8
Айглер
4-4-2
18
Кесслер
16
Торандт
3
Самбрано
26
Гюнеш
27
Калла
31
Бартельс
17
Болл
7
Даубе
33
Леманн
9
Эбберс
10
Крузе
21
Мак
15
Бен-Халифа
15
Бен-Халифа
21
Мак
13
Хегелер
20
Гюндоган
20
Гюндоган
13
Хегелер
36
Коэн
0
Минтал
0
Минтал
36
Коэн
3
Самбрано
14
Эгер
14
Эгер
3
Самбрано
31
Бартельс
10
Таки
10
Таки
31
Бартельс
17
Болл
62
Наки
62
Наки
17
Болл
Остались в запасе
Нюрнберг
Санкт-Паули
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
Остались в запасе
19
Бенедикт Пликетт
ВР
2
Мориц Фольц
ЛЗ
8
Флориан Брунс
ПВ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хольгер Станиславски
Статистика матча Нюрнберг - Санкт-Паули
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Санкт-Паули
2 : 0
11.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Вингенбах
(Диц)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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